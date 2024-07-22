أحد رعاة باريس سان جيرمان.. عقد جديد لمبابي بقميص ريال مدريد!

أول عقد رعاية لمبابي وهو مع ريال مدريد...

أعلن كيليان مبابي، المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان، توقيع عقد رعاية جديد مع سلسلة فنادق، لتعزيز عمله الشخصي.

وعبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب مبابي: "أنا فخور بإعلاني بأنني سأتعاون مع سلسلة فنادق أكور، لتمكين الأجيال الشابة معًا إذ نهدف إلى إحداث فارق كبير وتعزيز الفرص لمستقبل واعد".

وأشارت صحيفة "ماركا" في تقريرها، إلى أن هذا التعاون بين مبابي، وسلسلة الفنادق، يهدف إلى تزويد مؤسسة النجم الفرنسي ببنية تحتية أفضل عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشاريع للأطفال الأكثر حرمانًا.

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ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لسلسة الفنادق عن سعادته بالعمل مع مبابي، ويتمنى أن يساهم في تغيير الأمور نحو الأفضل، وإحداث فرق حقيقي في المجتمعات التي نعيش فيها.

جدير بالذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين مبابي، وسلسلة فنادق أكور، إذ سبق وأن كانت سلسلة الفنادق هي الراعي الرسمي لقميص باريس سان جيرمان، في عام 2019 عندما كان النجم الفرنسي، لاعبًا داخل حديقة الأمراء.