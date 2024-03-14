"أحد أفراد كتيبة ثورة مانشستر سيتي" .. الهلال يحسم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

الهلال يواصل ضرباته الكبرى..

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في انتظار الإعلان الرسمي.. يبدو أن الهلال السعودي، حسم صفقة جديدة؛ ضمن خطته لدعم النادي بـ"أهم الكوادر"، التي تساعد على سيطرة الفريق الأول لكرة القدم، على الألقاب والبطولات.

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الهلال كتب التاريخ في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتحقيقه 28 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات؛ ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق، الذي كان مسجلًا باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس بـ27 فوزًا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي نواف العقيل، توصل الزعيم الهلالي، إلى اتفاق مع مارك بويكاسا، المدير الفني لنادي بيرنلي الإنجليزي؛ لتولي منصب تنفيذي في قلعة الزعيم.

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العقيل كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن ستيف كالزاد، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال؛ هو من اختار بويكاسا، حيث سبق وأن عمل معه، في العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، مساء اليوم الخميس، أن مارك - وهو أحد الذين ساهموا في الطفرة الكبيرة بمانشستر سيتي -، سيلعب دورًا فنيًا مهمًا داخل نادي الهلال؛ من أجل التخطيط المستقبلي.

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