أحد أبطال ليلة الريمونتادا.. مدرب ليفربول السابق يصف ميسي بـ"الغواص اللعين!"

ذكريات لا ينساها جمهور برشلونة وليفربول

وُصِف ليونيل ميسي بـ "الغواص" وشخص لديه "غطرسة" من قبل مدرب ليفربول المساعد الذي كان ضمن طاقم يورجن كلوب في مباراة الريمونتادا الشهيرة عام 2019 بين ليفربول وبرشلونة.

وتذكر جون أختربيرخ مدرب حراس مرمى ليفربول السابق، الذي كان في النادي من 2009 إلى 2024، ما رأى عليه الأرجنتيني خلال تلك المواجهة الأوروبية التي لا تنسى والتي كانت أهم مفاتيح وصول الريدز إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخهم.

ورغم اعترافه لأوقات عديدة بأن كريستيانو رونالدو ليس أفضل من ميسي، الذي يمتلك "سحرًا مجنونًا خاصًا به".. أكد في تصريحاته لحساب "أنفيلد ووتش" أنه صدم بسبب تفصيلة تخص الأرجنتيني في الملعب.

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وقال: "عندما لعبنا ضده، أعتقد أنه كان يغوص (يتعمد السقوط)".. مشيرًا إلى أنه لم يعجبه هذا "الغوص اللعين" من قبل أفضل لاعب في العالم 8 مرات.

وأكد أختربيرخ أنه كان سعيدًا باللقطات الندية ألتي أظهرها أندي روبرتسون تجاه ليونيل ميسي في العديد من دقائق هذه المباراة التاريخية.