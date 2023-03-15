أحدهم على معرفة سابقة به .. القبض على لصوص فيلا محمد صلاح في مصر

الواقعة ارتكبت في الثاني من مارس الجاري، لكن تم اكتشافها في 12 من الشهر ذاته

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مرتكبي واقعة سرقة فيلا النجم المصري محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، بعد 48 ساعة فقط من الإبلاغ عن الواقعة.

اكتشاف الواقعة تم في 12 من مارس الجاري، بينما بينت التحريات أن السرقة تمت بالفعل في الثاني من الشهر ذاته، لكن تم اكتشافها متأخرًا، نظرًا لخلو الفيلا من ساكنيها.

وأوضحت الداخلية المصرية أن مرتكبي الواقعة أحدهما كان يعمل سابقًا بالفعل كفرد أمن في المجمع السكني الذي يقطن به صلاح في مصر، حيث منطقة القاهرة الجديدة، واعترف أنه لعلمه بخلو الفيلا من أسرة مو، اتفق مع صديقه على سرقتها، إذ تسلقا السور الخلفي لها.

وأكدت الشرطة المصرية أنه تم ضبط كافة المسروقات، والتي شملت عدد من الأحذية الرياضية، ميدالية فضية، قطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الاستقبال التليفزيوني.

جدير بالذكر أن الواقعة تم اكتشافها أثناء مرور أحد أقارب صلاح من أمام الفيلا بالصدفة، بعدما انتابه الشك، لرؤية نافذة إحدى الغرف مفتوحة.