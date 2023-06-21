"أحدهما ليس مهتمًا بالتفاصيل" .. روبرت ليفاندوفسكي يكشف الفارق بين تشافي وبيب جوارديولا

ليفاندوفسكي يقارن بين تشافي وجوارديولا!

تحدث مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، عن المقارنة بين مدرب البلوجرانا الحالي، تشافي هيرنانديز، والسابق بيب جوارديولا، وطريقة لعب الاثنين.

ونجح تشافي في قيادة برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني، لأول مرة منذ 4 سنوات.

في حديث ليفاندوفسكي عبر قناة Canal+، قال: "إذا كان شخص ما لاعب كرة قدم رائعًا وأصبح مدربًا، ستكون مسيرته التدريبية أسهل بكثير، فيصل إلى عقول لاعبيه بسهولة".

ثم أضاف: "لا أعتقد أن تشافي يهتم بالتفاصيل، بقدر اهتمام جوارديولا. فلديه رؤيته الخاصة. وأعتقد أن مركزه كلاعب سببًا في ذلك".

وأردف: "جوارديولا هو مدرب يعتني بجميع جوانب التدريب، ففي فترة ما، حاول أن يجعلني ألعب بقدمي اليسرى كما أفعل تمامًا باليمنى".

كما أنهى حديثه: "كنت أعلم أن موسمي الأول في برشلونة، يمكن أن يكون كذلك، لكنني آمل أن أعود إلى طبيعتي الموسم المقبل، رغم أنني سعيد جدًا بالأهداف التي سجلتها".

الجدير بالذكر أن، سجل ليفاندوفسكي 33 هدفًا، وصنع 8، بجميع المسابقات الموسم الماضي.