خاص | أحدهما في صدمة .. زيارة ليونيل ميسي إلى السعودية تحمل الكثير للاتحاد والهلال

ميسي سيتواجد في السعودية خلال شهر مارس، هل ستشهد تلك الزيارة حسم تعاقده مع أحد الأندية؟

أعلن أحمد الخطيب؛ وزير السياحة السعودي، عن قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة خلال شهر مارس الجاري، ولكن قد تشهد تلك الزيارة أمور أخرى تخص عالم كرة القدم!

وانتشرت بعض الأخبار القوية خلال الفترة الماضية، التي أكدت على ان ميسي يلقى اهتمامًا من جانب ناديي الهلال والاتحاد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونشر الخطيب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "أرحب مجددًا بسفير السياحة السعودية، النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر، في زيارته الثانية للسعودية، للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".

وأشارت مصادر "جول" إلى أن زيارة ميسي قد تكون لها علاقة بالأنباء التي ربطته باللعب لنادي الهلال، وأنه جاء أيضًا بهدف الاتفاق على عقده الجديد، بعد أن رفض تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي في زيارته الأولى إلى السعودية، قد توجه إلى مدينة جدة من أجل الدعايا السياحية، ولكن هذه المرة سيكون متواجدًا في العاصمة الرياض.