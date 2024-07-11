أحدهما ليس للبيع .. باريس يتقدم بعرض خيالي لضم ثنائي نابولي!

كونتي يرفض التخلي عنهما معًا

بعد فترة من التأجيل والدراسة، قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توجيه أنظاره نحو نابولي لتعويض رحيل نجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

مبابي غادر حديقة الأمراء هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس، مما دفع المدرب لويس إنريكي ورئيس النادي ناصر الخليفي، للبحث عن تعويض مناسب لسد الفراغ الذي سيتركه صاحب الـ25 سنة بخط الهجوم.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، قالت إن باريس سيعرض 200 مليون يورو على نابولي، من أجل التعاقد مع الثنائي فيكتور أوسيمين وخفيتشا كفاراتسخيليا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن إدارة النادي الإيطالي ترفض هذه الفكرة، لأنها ستمثل ضربة ثنائية قوية للفريق ستؤثر على قوته مع المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

ولذلك رد نابولي على هذا العرض جاء بأن كفارا ليس للبيع ولا يمكن المساس به في الوقت الحالي، بينما رحب النادي بفكرة التخلي عن أوسيمين هذا الصيف.

المهاجم النيجيري كان يحلم بفكرة الانتقال للدوري الإنجليزي، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي اهتمام من أندية البريميرليج بضمه، حيث يبدو أن العرض الأكثر جدية كان من الأهلي السعودي، في الوقت الذي لا يريد فيه اللاعب الخروج من أوروبا بهذه المرحلة من مسيرته.

لذلك يبدو أن الانتقال إلى باريس هو الحل الأكثر منطقية له، حيث أراد لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الباريسي ضمه منذ وجوده في ليل، مع استعداد نابولي للجلوس على طاولة المفاوضات من أجل بيعه بقيمة أقل من الشرط الجزائي في عقده بـ130 مليون يورو.

وفي الجهة المقابلة سيحاول نابولي تعويض رحيل أوسيمين المحتمل، بالتفاوض مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، وهو اللاعب المطلوب بشدة من كونتي لدعم هجوم فريقه للموسم المقبل.