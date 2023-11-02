"أحدهما فشل كرجل" .. بابا الفاتيكان يتجاهل ميسي ومارادونا في اختيار أفضل لاعب في التاريخ!

اختيار غير متوقع من بابا الفاتيكان لأفضل لاعب في التاريخ..

فاجأ البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الجميع عندما أجاب على سؤال يتعلق بلاعبه المفضل بين الثنائي الأرجنتيني الأسطوري، دييجو مارادونا، وليونيل ميسي.

وأجرى البابا فرانسيس مقابلة مع قناة "راي" الإيطالية، اعترف فيها بعظمة مواطنيه ميسي ومارادونا، لكن المثير للدهشة أنه اختار لاعبًا آخر ليكون المفضل له تاريخيًا.

وقال بابا الفاتيكان: "مارادونا لاعب عظيم، لكنه فشل كرجل، لقد انزلق المسكين في ملعب أولئك الذين أثنوا عليه ولم يساعدوه، لقد جاء لزيارتي هنا في الفاتيكان خلال سنتي الأولى، وبعد ذلك جاءت نهاية المسكين، إنه أمر غريب أن تكون نهاية العديد من الرياضيين سيئة".

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وأضاف: "ميسي رجل صريح ونبيل، لكنه بالنسبة لي، فإن السيد العظيم هو بيليه، رجل ذو قلب كبير، لقد تحدثت معه، والتقيت به مرة على متن طائرة عندما كنت في بوينس آيرس، لقد تحدثنا".

واختتم البابا فرانسيس: "بيليه رجل عظيم إنسانيًا، صحيح أن الثلاثة لاعبين عظماء، كل واحدٍ في تخصصه، ميسي جيد في الوقت الحالي، وبيليه كان جيدًا جدًا".

الأمر الغريب في تصريحات البابا فرانسيس، هو تفضيله لأسطورة البرازيل على الثنائي المنتمي لبلده الأصلي، في ظل التنافس الكبير للبلدين كرويًا.

ومن المعروف أن البابا فرانسيس يشجع نادي سان لورينزو الأرجنتيني، ولم يخف أبدًا عشقه للنادي الناشط في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.