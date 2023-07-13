"أحدهما كان حلمًا للهلال" .. كاسترو يطلب ثنائي الدوري البرازيلي في النصر

ميركاتو نادي النصر في الصيف الحالي

بطلب شخصي من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، يحاول نادي النصر، التعاقد مع اثنين من أبرز نجوم الدوري البرازيلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كاسترو حقق نجاحات رائعة مع بوتافوجو البرازيلي، قبل الرحيل عنه منذ أيام قليلة؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، طلب كاسترو من الإدارة النصراوية، التعاقد مع النجم الأوروجوياني جيورجيان دي أراسكايتا، صانع ألعاب فلامنجو البرازيلي.

وكشفت الصحيفة، عن أن أراسكايتا، والذي كان حلمًا كبيرًا لنادي الهلال، في السنوات الماضية، لا يُمانع في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وخوض تجربة جديدة، في مسيرته الكروية.

وأشارت إلى أن اللاعب الأوروجوياني البالغ من العمر 29 سنة، يملك بندًا يسمح له بالرحيل عن العملاق البرازيلي، في حال دفع مبلغ 50 مليون يورو؛ إلا أن النصر، يريد التفاوض لتقليله.

وعلى جانب آخر.. وضع مسؤولو قلعة العالمي، المدافع الباراجوياني جوستافو جوميز، على رأس أولوياتهم؛ لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم القادم.

وأعلنت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، استعداد جوميز "30 سنة"، للانتقال إلى نادي النصر، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد أن حقق نجاحات محلية وقارية كبرى، مع فريقه الحالي بالميراس البرازيلي.

جدير بالذكر أن المدافع المخضرم، خاض تجربة غير ناجحة في الملاعب الأوروبية، وبالتحديد مع ميلان الإيطالي، الذي مثّله في الفترة من 2016 إلى 2018.