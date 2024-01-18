أحدهما حسمت والأخرى معقدة .. النصر يخطط لصفقتين والتخلص من فوفانا!

تعرف على خطة النصر في شتاء 2023

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تبحث إدارة نادي النصر خلال الوقت الحالي، عن إبرام صفقتين أجنبيتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ستكون أحدهما معقدة، هذا بجانب رغبتها في التخلص من النجم الإيفواري سيكو فوفانا.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الصفقة الأولى حسمت بالفعل، وهي إعادة تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا صاحب الـ35 عامًا، والذي تم إجراء مخالصة مالية معه العام الماضي، بعد إجراء جراحة في اليد، شرط اجتياز تجربته مع العالمي في جولة الصين.

وأضافت الصحيفة أنه إذا تألق أوسبينا فسيتم تسجيله بدلًا من الإيفواري فوفانا، بعدما تلقى النادي عروضًا لاستعارته، من نادي الشباب وناديين فرنسيان.

وكان النصر يُريد إعارة فوفانا إلى نادي الشباب منذ البداية بالاتفاق مع البرتغالي لويس كاسترو، للتعاقد مع متعب الحربي، قبل أن تتراجع عن قرارها، ويعود الحديث حول إعارته لليوث مرة أخرى، بعدما قرر كاسترو الاستعانة بحارس مرمى أجنبي.

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وأما عن الصفقة الثانية، فستكون معقدة بعض الشيء من خلال البحث عن لاعب آسيوي في مركز الدفاع والوسط، وتسجيله في كشوفات النصر، على أن يتم الاستعانة به في دوري أبطال آسيا فقط.

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