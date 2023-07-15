أحدهما اتفق معه والآخر مع بايرن ميونخ .. صراع شرس بين النصر والأهلي على ماني

المهاجم الفذ مطلوب في الدوري السعودي

ساديو ماني أحد أبرز الأسماء المرشحة للعب في دوري روشن السعودي الموسم القادم، وقد ارتبط اللاعب بناديي النصر والأهلي خلال الفترة السابقة لكن يبدو أن الأمور أصبحت أكثر جدية من طرفهما في الساعات الأخيرة وهو ما يجعلنا نتوقع صراعًا شرسًا بينهما للظفر بالصفقة.

المهاجم السنغالي عاش موسمًا صعبًا مع ناديه الألماني الذي انضم له من ليفربول الصيف الماضي، وقد وصلت ذروة الدراما في بافاريا عند اشتباكه مع زميله ليروي ساني مما جعل الجميع يُرجح رحيله عن الفريق هذا الصيف.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت أن المفاوضات بين ماني والأهلي وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، مشيرة إلى أن المهاجم السنغالي منح المفاوض الأهلاوي موافقته على تمثيل الفريق في الموسم القادم، ومن المقرر أن يبدأ النادي الجداوي مفاوضاته مع نظيره الألماني لحسم الصفقة نهائيًا خلال الساعات القليلة القادمة.

النصر على الجانب الآخر سلك طريقًا مختلفًا، حيث أفادت صحيفة الرياضية السعودية أنه دخل في مفاوضات مع بايرن ميونخ منذ مايو الماضي انتهت بحصوله على الضوء الأخضر من النادي الألماني لبدء الحديث والتفاوض مع ماني، مشيرة إلى أن البافاري يطلب 30 مليون يورو للتخلي عن نجم ليفربول السابق.

وأوضحت الصحيفة أن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي في النصر، عقد اجتماعًا يوم أمس مع الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال السنغالي، في مدينة مايوركا الإسبانية من أجل التعرُّف على طلبات موكله تمهيدًا للتوصل لاتفاق بين الأطراف جميعًا وحسم الصفقة تمامًا.

يُشار إلى أن ماني كلف بايرن ميونخ 32 مليون يورو بخلاف راتبه، وقد لعب مع الفريق 25 مباراة في الدوري الألماني سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5.