أحدثهم لويس إنريكي .. باريس سان جيرمان يواصل اصطياد أبطال "ريمونتادا" 2017!

باريس سان جيرمان يواصل الحصول على أبرز الشخصيات التي قادت برشلونة إلى "الريمونتادا" التاريخية في 2017.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا عن تولي الإسباني لويس إنريكي منصب المدير الفني، وذلك في أعقاب إقالة الفرنسي كريستوف جالتييه المدرب السابق للفريق.

باريس سان جيرمان قام بتقديم إنريكي لوسائل الإعلام رسميًا مساء الأربعاء، حيث تواجد رفقة ناصر الخليفي رئيس النادي، وتم الكشف عن توقيع المدرب عقدًا لمدة موسمين في "حديقة الأمراء".

إعلان باريس سان جيرمان عن التعاقد مع إنريكي أثار بعض الفضول بالطبع، خاصة وأنه كان المدرب الذي قاد برشلونة إلى "الريمونتادا" الشهيرة ضد النادي الباريسي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2016-17، عندما حقق النادي الكتالوني الفوز بنتيجة 6-1 على "كامب نو" بعد الخسارة ذهابًا برباعية نظيفة.

ومنذ ذلك الوقت، قام باريس سان جيرمان بانتداب أربعة عناصر إلى فريقه قادمين من برشلونة، وكلهم كانوا أسبابًا رئيسية في تلك "الريمونتادا".

البداية كانت من البرازيلي نيمار، الذي ضمه باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017، والذي يلعب حتى الآن في "حديقة الأمراء".

ثاني تلك العناصر كان البرازيلي رافينيا، الذي صنع واحدًا من أهداف برشلونة في السداسية، حيث تعاقد معه باريس سان جيرمان في صيف 2020، لكن مسيرته كانت مخيبة، ليرحل إعارة إلى سيلتا فيجو في 2022، وفي صيف العام نفسه انتقل إلى العربي القطري.

ثالث العناصر وأشهرهم بالطبع، كان ليونيل ميسي، الذي انضم إلى "حديقة الأمراء" في صيف 2021، وقضى موسمين جيدين رفقة باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل في صيف العام الحالي إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده.

آخر عنصر من عناصر "ريمونتادا" برشلونة، والأهم بالطبع هو المدرب لويس إنريكي، الذي أصبح الآن مديرًا فنيًا في باريس سان جيرمان، في انتظار ما ستسفر عنه تجربته رفقة النادي الباريسي.