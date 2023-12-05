بعد أحداث ديربي النصر المثيرة .. الهلال يدرس قرار مفاجئ في مستقبل علي البليهي

مفاجأة من الهلال إلى علي البليهي

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يدرس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، "مكافأة" النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أيام قليلة من الفوز في ديربي الرياض.

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البليهي أثار الجدل بـ"استفزاز" النصر وجماهيره، في الديربي الذي فاز فيه الهلال (3-0)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الثلاثاء، قد تعلن الإدارة الهلالية، عن تمديد عقد البليهي؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى صيف عام 2025.

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الصحيفة أشارت إلى أن عقد المدافع الدولي "الحالي" مع الهلال، يمتد حتى صيف 2024، مع وجود بند يسمح بـ"التمديد" لمدة موسم آخر؛ وهو ما تدرس الإدارة، تفعيله بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن البليهي البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف نادي الفتح؛ مشاركًا في 187 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ومحققًا 10 بطولات.

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