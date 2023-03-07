"أحب ناينجولان مثل ابني، لكنّه في الحقيقة مجرم"!

تحدث اللاعب رادجا ناينجولان ، لاعب نادي سبال، عن فترته بإيطاليا، وما تعرض له في ناديه البلجيكي السابق، أنتويرب.
ولعب البلجيكي ، في العديد من الأندية الإيطالية، أمثال روما، وإنتر، و كالياري، آخرها ناديه الحالي سبال.
وتحدث ناينجولان لصحيفة ماركا الإسبانية عن ناديه السابق، قائلًا:" في أنتويرب، عاملوني كأنني طفيلي، لقد بذلت قصارى جهدي في الدرجة الثانية، لكنني تعرضت لمعاملة سيئة، فلم أستطع حتى الدخول من الباب الرئيسي لمركز التدريب".
وأضاف:" كانت بناتي السبب الرئيسي في عودتي إلى بلجيكا، لقضاء وقت أطول معهن، لكن الرئيس أجبرني على مغادرة البلاد ولن أسامحه أبدًا".
أردف:" في سبال ألعب مقابل الفول السوداني، ولكن بكل سرور، وأشعر بالراحة هنا".
وصرّح والتر ساباتيني، المدير الرياضي لنادي روما، لصحيفة "لا جازيتا" بقوله: "بصراحة أحب راجا مثل ابني لكنّه مجرم، لو وضعت أمامه 7 أو 8 كؤوس من الخمر سوف يتناولهم واحدًا تلو الآخر، الحياة بالنسبة له لعبة، لكنّه في الحقيقة شخص رائع”.
وشارك راجا في خمس مباريات مع سبال، سجل فيهم هدفًا، وصنع آخر.
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