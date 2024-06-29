"أحب أجواء السعودية" .. نجم نابولي يفتح شهية أندية روشن بعد تراجع برشلونة!

سأختار السعودية في تلك الحالة..

كشف السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، لاعب وسط فريق الكرة بنادي نابولي الإيطالي، عن قبوله فكرة اللعب في دوري روشن السعودي، حال اتخاذ قرار الاحتراف خارج قارة أوروبا.

ويستعد نجم نابولي لمرحلة الحسم مع منتخب سلوفاكيا، بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حيث يواجه إنجلترا، مساء الغد، بعد تأهل لوبوتكا ورفاقه عن المجموعة الخامسة، ضمن أفضل ثوالث في البطولة.

وفي حوار مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قال لوبوتكا إنه إذا قرر خوض تجربة جديدة خارج قارة أوروبا، فإنه لن يختار الصين، بل السعودية، لأن الجو حار في المملكة، وهو يحب الحرارة، كما يحب أيضًا قطر والولايات المتحدة، وربما يختار إنتر ميامي، ولن يكون الأمر سيئًا في المستقبل بشكل عام.

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وأضاف "أود أن ألعب في نادٍ كبير، ولكنني أرتبط بعقد مع نابولي ولدي عائلة إيطالية هناك، إذا تلقيت عرضًا من نادٍ كبير فسأقبله، ولكن البقاء لن يكون مشكلة، أنا راضٍ بهذا الوضع الكروي".

وتحدث لوبوتكا عن اهتمام برشلونة الإسباني، قائلًا "السوق مفتوح ويمكن أن يحدث أي شيء، إنه النادي الذي كنت أتابعه منذ كنت صغيرًا، منذ أيام دجيكو ورونالدينيو، كنت أدعمهم دائمًا، وإذا وصل عرض فسأود الرحيل، ولكني كما قلت، سعيد في نابولي".

وكان وكيل لوبوتكا قد تحدث عن توصل اللاعب لاتفاق مع برشلونة، إلا أنه تم تجميد الصفقة بسبب الأزمات المالية وتغيير المدرب، مضيفًا "الجميع يعرف لوبو، حتى في برشلونة ومدريد وإنجلترا".