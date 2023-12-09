فيديو | "أحبه لأنه أمك!" .. رد صاعق من أسطورة قطر عند سؤاله عن الأهلي

رد غير موفق نهائيًا من الأسطورة القطرية على الهواء مباشرةً!

ربما خان التعبير خالد سلمان؛ نجم السد والمنتخب القطري الأسبق، أو قد تكون "مزحة" غير موفقة منه عند سؤاله عن الأهلي، خاصةً وأن الحوار كان على الهواء مباشرةً.

سلمان الذي يعمل حاليًا محللًا فنيًا في قنوات "الكاس" ظهر أمس الجمعة، لتحليل مواجهة الأهلي أمام الوكرة من الملعب رفقة مشعل عبد الله؛ نجم الأهلي ومنتخب قطر الأسبق، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ11 من دوري نجوم قطر.

وبين شوطي اللقاء، وبينما كان الوكرة متقدمًا بثنائية مقابل هدف وحيد، أخطأ سلمان وأعلن تقدم الأهلي، ليتدخل مشعل مصححًا له لكن بشكل ساخر بعض الشيء..

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مشعل عبدالله قال لرفيقه: "شكلك تحب الأهلي!"، ليأتيه رد خالد سلمان ضاحكًا: "لأنه أمك!"، الرد فاجأ الأول الذي اكتفى برسم ابتسامة صادمة على وجهه قائلًا: "لا أقدر أن أقول لك شيئًا، الوكرة متقدم يا كابتن!".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الوكرة بثلاثية مقابل هدفين، ليرتفع رصيده للنقطة الـ21 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد الأهلي عند تسع نقاط في المركز العاشر.