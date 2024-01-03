"أجيري يسخر وصحف كتالونيا تنتفض" .. جدل تحكيمي يصاحب هدف روديجر

"لماذا لم يتدخل حكم الفيديو؟"

شككت الصحف الكتالونية، في صحة هدف أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، في شباك ريال مايوركا، والذي منح الميرنجي فوزًا ثمينًا بنتيجة (1-0)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا.

واستعرضت صحيفة "سبورت" الإسبانية، صورة من هدف روديجر، مؤكدةً أنه أثار الكثير من الجدل بين الجماهير، حيث يرى فريقها أن داني كارفخال مدافع ريال مدريد، ارتكب خطأ تجاه أحد لاعبي ريال مايوركا في نفس اللعبة.

وأظهرت الكاميرات أن كارفاخال منع رايلو لاعب مايوركا من منافسة روديجر على الكرة، من خلال حجزه بيده، ما سمح للمدافع الألماني بالوصول بسهولة إلى الكرة وتحويلها داخل الشباك.

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واستنكرت الصحيفة الإسبانية، عدم تدخل تقنية الفيديو "VAR"، حيث أن الحكم لم يلحظ هذا الخطأ بسبب الزحام أمام مرمى الضيوف، مؤكدة أن حكم الفيديو كان لابد أن يبلغه بوجود خطأ.

ونقلت الصحيفة الكتالونية، تصريحات للمكسيكي خافيير أجيري، مدرب مايوركا، الذي سخر عقب المباراة من قرار الحكم، قائلًا: "اعتبر الحكم أن الإجراء لم يكن كافيًا، وهو الشخص الأكثر معرفة بكل شيء".

وحافظ ريال مدريد بفضل هذا الفوز على صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 48 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على جيرونا الوصيف، والذي خطف فوزًا صعبًا (4-3) أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء.