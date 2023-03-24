أجويرو يفجرها : ليونيل ميسي سيعود إلى برشلونة بنسبة 50%

يؤمن أن لابورتا سيكون عليه بذل المزيد من المجهود

يؤمن النجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو، بإمكانية عودة مواطنه ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة من جديد.

التكهنات تحيط بمصير ميسي مع باريس سان جيرمان، بسبب انتهاء عقده في شهر يونيو المقبل، دون التوصل لأي اتفاق مع النادي الفرنسي حول التوقيع على عقد جديد.

وقال أجويرو في تصريحات لبرنامج "دوري الملوك" الخاص بالمدافع المعتزل جيرارد بيكيه:"إحساسي بأن هناك فرصة نسبتها 50% لعودة ميسي إلى برشلونة".

وأضاف:"أعتقد أنه يجب على ميسي الاعتزال في برشلونة، لأن هذا النادي هو منزله ويجب عليه التواجد به حتى آخر لحظة في مسيرته، لذلك يجب على رئيس النادي جوان لابورتا بذل المزيد من المجهود لإعادته إلى كامب نو".

يذكر أن ميسي ارتبط مؤخرًا بالعودة ببرشلونة، كما ظهرت بعض الاحتمالات الأخرى حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي أو الدوري السعودي من بوابة الهلال.