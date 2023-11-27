أجويرو يثير الجدل حول مستقبل ميسي: رحيله عن إنتر ميامي مسألة وقت!

صديق ميسي المقرب يتحدث.

أكد سيرخيو أجويرو نجم منتخب الأرجنتين المعتزل والصديق المقرب لليونيل ميسي أن رحيل قائد برشلونة السابق عن صفوف إنتر ميامي ما هو إلا مسألة وقت.

وقال أجويرو في كلماته التي نقلتها صحيفة "آس": "الأمر ما هو إلا مسألة وقت قبل أن يعود ليونيل ميسي مرة أخرى إلى ملعب كامب نو".

وأضاف مستعينًا بكلمات ليونيل ميسي نفسه: "ليونيل دائمًا ما قال إنه يحب برشلونة، وأنه يشعر أنه مرتبط بشكل كبير بالمدينة والنادي".

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وبالرغم من تصريحاته أكد أجويرو أنه لم يتحدث مع ميسي حول ذلك الأمر مؤخرًا قائلًا لينفي أي تأكيد على رحيل الأرجنتيني: "لم نناقش ذلك".

جدير بالذكر أن عقد ميسي في صفوف إنتر ميامي يستمر حتى ديسمبر 2025 بعد أن انتقل لهم بشكل مجاني هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان.