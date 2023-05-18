"من أجل السعودية يا الهلال" .. اقتراح تاريخي بنقل سالم الدوسري ومحمد كنو إلى الاتحاد

هل يتحول الاقتراح التاريخي إلى حقيقة بين الهلال والاتحاد

"سالم الدوسري ومحمد كنو من الهلال إلى الاتحاد"، هكذا خرج الإعلامي سعود الصرامي، باقتراح تاريخي قد يثير الجدل لأسابيع عديدة، في الشارع الرياضي السعودي.

وتعرض سالم وكنو، لانتقادات عنيفة في الفترة الأخيرة، مع تحميليهما مسؤولية خسارة الزعيم الهلالي أمام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، وفقدان اللقب القاري الغالي.

وكشف الصرامي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الثنائي الدولي، يعيشان أوضاعًا غير مريحة، مع الإعلام والجماهير الهلالية.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "خروج سالم وكنو من الهلال، وانضمامها للاتحاد، والظهور مع نجوم العميد في مونديال الأندية، سيكون مفيدًا لهما وللأخضر السعودي".

وشدد سعود الصرامي، على أن هذه الصفقة الكبرى - إن تمت -، ستكون تعزيزًا للعلاقة الرائعة، التي تربط بين ناديي الهلال والاتحاد، عبر التاريخ.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر "الوصيف"، وحال تتويجه باللقب، سيُشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ديسمبر القادم.