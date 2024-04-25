أجرى تحاليل الدم لنجومه .. ريال مدريد يقاوم لإنجاح موسمه!

خطوة مهمة من ريال مدريد

اقترب الموسم من نهايته، ويبحث نادي ريال مدريد عن إنهاء الموسم بالنجاح في البطولات التي يُشارك فيها، في ظل حالة الإجهاد التي تحاول السيطرة على اللاعبين.

وكشفت صحيفة "ريفيلو" عن أنه بعد مرور 9 أشهر على بداية الموسم الحالي، بدأ التعب يظهر على لاعبي ريال مدريد، خاصة في مباراة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، ثم بعدها أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة أن الدليل على إرهاق نجوم ريال مدريد، هو قيام الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بإخراج البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 82 أمام برشلونة بالكلاسيكو، حيث لا يقوم أبدًا بهذا التبديل، وأيضًا يعاني كلًا من رودريجو وجود بيلينجهام وتوني كروس وكامافينجا يُعانون أيضًا من الإرهاق.

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وقام الجهازين الفني والطبي لنادي ريال مدريد بإجراء فحوصات دم روتينية، وذلك مع بقاء شهر تقريبًا على نهاية الموسم الحالي، حيث يقوم بهذا الإجراء لقياس المقاومة لدى اللاعبين، بالإضافة إلى استمرارية التدريبات في أقصر وقت ممكن، مع فكرة تقليل الحمل قدر الإمكان، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

وطلب ريال مدريد تأجيل مباراته أمام ريال سوسيداد لمدة 24 ساعة وتم الموافقة على طلبهم، ليحصلوا على راحة لمدة 96 ساعة بدلًا من 72، وذلك قبل مواجهة بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة.

احترافية اللاعبين وقدراتهم البدنية تسمح لهم بذل جهد أخير، بعد القدوم من أسبوعين صعبين، حيث الأيام الأربعة التي سيحصل عليها ريال مديد كراحة، ستسبق 8 أو 9 مباريات لنهاية الموسم، حال الوصول إلى نهائي دوري الأبطال.