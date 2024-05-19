أجرى الإحماء ولم يُشارك .. روماريو يظهر لأول مرة بالملعب عودته من الاعتزال

أسطورة البرازيل يعود من الاعتزال في سن الـ58 عامًا

ظهر روماريو دا سوزا أسطورة كرة القدم البرازيلية في الملاعب مرة أخرى، بعدما عاد من الاعتزال في سن الـ58 عامًا ليلعب في النادي الذي يمتلكه "أمريكا"، وذلك بعدما اعتزل أول مرة في سن الـ43 عامًا.

وكان روماريو قد اعتزل عام 2009 بقميص نادي أمريكا، ليعود مرة أخرى من الاعتزال بعد رئاسته للنادي، في محاولة منه لإعادة الفريق مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي.

وبعد 15 عامًا من الغياب عن الملاعب، عاد روماريو مرة أخرى لتمثيل فريق أمريكا الذي أحبه والده الراحل، حيث ظهر في مباراة الفريق الأولى بدوري الدرجة الثانية الحكومية في منطقة ريو دي جانيرو، وذلك بدور مزدوج، كرئيس ولاعب، وتواجد معه نجله.

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ولعب نجل رومارينيو صاحب الـ30 عامًا بضع دقائق في فوز الفريق بهدفين دون رد، بينما ظل الأب على مقاعد البدلاء وأجرى عمليات الإحماء مع اللاعبين دون أن يُشارك.

وقال رومارينيو عقب المباراة: "سنعطي الأولوية دائمًا للجزء الرياضي، وأهم شيء بالنسبة للفريق هو الحصول على النقاط الثلاث في المباريات".

وعن عدم مشاركته قال روماريو الأب: "كان هناك احتمالية لمشاركتي، وتحدثت مع المدرب ولكننا فهمنا أنه لسوء الحظ لم يكون هو اليوم المناسب للمشاركة، فقمت بعمليات الإحماء مع اللاعبين".

من جانبه قال روماريو الابن: "نحن نعيد هيكلة النادي، وأعلم أن والدي سيكون سعيدًا جدًا هنا، ومتأكد أننا سننجح هذه المرة في الصعود، ويجب أن نتحل بالصبر والهدوء والكثير من الإيمان".