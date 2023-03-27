أجانب الاتحاد قبل ثورة الانتقالات .. 5 في منطقة الأمان وراحل ومهددان

الاتحاد، مثل جميع الأندية السعودية، مقبل على ثورة في الميركاتو

shahid

لاشك أننا مقبلون على ثورة في سوق الانتقالات الصيفي الخاص بالدوري السعودي، إذ فتح تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو الباب لقدوم أسماء عالمية أخرى للعب في الأندية السعودية ومنها الاتحاد.

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لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تسمح لكل نادٍ بالتعاقد مع 8 أجانب، ولن يزيد العدد الموسم القادم، وهو ما يجعل جميع الأجانب الموجودين حاليًا في الدوري السعودي مهددين بالرحيل الصيف القادم حال لم يُقدموا الأداء المطلوب والمقنع للحفاظ عليهم وعدم استبدالهم.

اليوم نناقش وضع أجانب الاتحاد الـ5 قبل ثورة الانتقالات المنتظرة، من منهم في منطقة الأمان ومن يتواجد في الخطر ومن الذي يُحاط مستقبله بالشكوك؟

منطقة الأمان .. أحمد حجازي وزملائه الأربعة

يُمكن القول أن 5 من أجانب الاتحاد الـ8 متواجدين حاليًا في منطقة الأمان، أي أن استمرارهم مع الفريق للموسم القادم شبه مؤكد إلا إن حدث انقلاب في الأمور.

المدافع المصري أحمد حجازي يقود هذا الخماسي، إذ من المستحيل التفكير في التخلي عنه بعد بصمته المهمة على الفريق داخل وخارج الملعب وحمله شارة القيادة هذا الموسم، بجانب مستواه الفني الثابت وقيادته الدفاع بامتياز ليكون الأقوى في دوري روشن.

حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي أيضًا لا مجال للحديث عن رحيله بعد أدائه المذهل مع الاتحاد ودوره الكبير في تصدر جدول الترتيب، ومعه مواطنه رومارينيو هداف الاتحاد التاريخي على صعيد الأجانب وصاحب الأداء الثابت والأهداف الحاسمة.

الاتحاد حسم عمليًا بقاء الثنائي عبد الرزاق حمدالله وإيجور كورونادو بتجديد عقديهما مؤخرًا وبعد الحديث عن ثورة الانتقالات، مما يعني أن استمرارهما مضمون في جدة الموسم القادم.

هذا الخماسي هو الهيكل الأساسي للاتحاد هذا الموسم وصاحب دور البطولة في وصوله للصدارة وقتاله للفوز بلقب الدوري السعودي، ولا يمكن تخيل رحيل أحدهم إلا لو استبدل باسم أكبر وأهم كثيرًا في نفس المركز والأمر يبدو مستبعدًا لأنه على الأرجح سيتم دعم كل فريق بلاعبين أو ثلاثة كبار بحد أقصى.

منطقة الخطر .. لاعب وحيد

منطقة الخطر هي التي تضم اللاعبين الذين ضمنوا رحيلهم عن الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، ولا يوجد في الأجانب الـ8 سوى لاعب واحد هو هيلدر كوستا المعار من ليدز يونايتد.

كوستا جاء بطلب من المدرب نونو سانتو لكنه لم يُقدم الأداء المطلوب وخذل مدربه كثيرًا، ولذا قضى جل الموسم خارج قوائم المباريات أو على مقاعد البدلاء، ولم يلعب سوى في الحالات الطارئة ولم يستغل أي فرصة سنحت له.

كوستا بالتأكيد سيعود لناديه الإنجليزي بعد انتهاء إعارته ولن يقوم الاتحاد أبدًا بتحويل الإعارة إلى انتقال نهائي.

منطقة الشك .. طارق حامد وشريكه في الوسط

طارق حامد وشريكه في الوسط برونو هنريكي هما اللاعبان اللذان لا يُمكن التنبؤ بمستقبلهما الآن، إذ يُقدمان أداءً قويًا في وسط الملعب لكن في نفس الوقت هناك العديد من العوامل التي ترجح رحيلهما بنهاية الموسم.

أول تلك العوامل عُمر اللاعبين، فالمصري وصل لعامه الـ34 فيما البرازيلي يصغره بعام واحد فقط، وثانيها أن الاتحاد يهدف لضم لاعبي وسط أكثر من الهجوم والدفاع، وقد ارتبط بعدد منهم مثل لوك مودريتش وتوني كروس، وثالثهما حاجة الفريق لتطوير وسط ملعبه لأنه يبدو الحلقة الأضعف بين كل خطوطه.

حامد وهنريكي قد يرحلان وقد يبقى أحدهما ويرحل الآخر لكن باعتقادي أن بقاء اللاعبين معًا يبدو أقرب للمستحيل.

Shahid