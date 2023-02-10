أثر الرياضة خارج الملعب .. رغم المواجهة المنتظرة في مارس كرواتيا تدعم تركيا

الكوراث الطبيعية توحد العالم

قبل أيام من مواجهة منتخب كرواتيا مع المنتخب التركي في التصفيات المؤهلة لدوري أمم أوروبا، قرر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم التبرع لدولة تركيا من أجل مساندتها في أزمته الأخيرة بعد أن ضرب زالزال مدمر الأراضي التركية والسورية.

كرواتيا تحل ضيفًا على تركيا يوم 28 مارس القادم على ملعب تمساح أرينا في الدور التمهيدي من تصفيات أمم أوروبا 2024، ثم تلعب مباراة الإياب يوم 23 أكتوبر في كرواتيا.

وقال ماريان كوستيتش رئيس الاتحاد الكرواتي: "تركيا هي منافسنا الرياضي ولكن صديقنا الرياضي أكثر من ذلك، نحن نصلي من أجل قوتهم كل حياة يتم إنقاذها هي راحة صغيرة في هذه اللحظات الفظيعة".

وقرر الاتحاد الكرواتي التبرع بمبلغ 20 ألف يورو لمساعدة المتضررين من الزلازل المدمر في تركيا وسوريا.

الجدير بالذكر أن الزلازل تسبب في مقتل أكثر من 10000 شخص، وإصابة أكثر من 53 ألف شحص.