أثبت تفوقه على رونالدو ومارادونا رغم إهدار ركلة جزاء ..أرقام ميسي ضد بولندا

نجح ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، في قيادة منتخب بلاده للوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم متصدرًا المجموعة الثالثة.

ميسي أهدر ركلة جزاء في اللقاء، لكن صنع العديد من الفرص لزملائه للفوز بالمباراة، كما تفوق على كريستيانو رونالدو ودييجو مارادونا.

التفوق على مارادونا جاء بعد وصول ميسي إلى المباراة رقم 22 ليصبح أكثر أرجنتيني مشاركة في كأس العالم متجاوزًا رقم مارادونا صاحب الـ 21 لقاء.

وتجاوز كريستيانو رونالدو في عدد التسديدات على المرمى، إذ تمكن في أول عشر دقائق فقط من التسديد مرتين على فويتشيك شتشيسني وهو ما يعادل كل ما سدده صاروخ ماديرا في البطولة كلها حتى الآن.

وسجل ميسي بكأس العالم حتى الجولة الثالثة بدور المجموعات هدفين، بينما سجل رونالدو هدف وحيد.

2 - Lionel Messi 🇦🇷 has missed two of his three penalty kicks at the World Cup (excluding penalty shootouts), equalling the most by a player since at least 1966 (Asamoah Gyan 🇬🇭, two missed out of four). Pressure. pic.twitter.com/LcKtzmTqmd