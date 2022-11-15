أثبتوا وجهة نظره؟ مانشستر يونايتد يحذف تغريدة عن "الجمعة السوداء" بعد اتهام رونالدو بأنه يهدف للربح

مانشستر يونايتد قام بحذف تغريدة بعد دقائق قليلة من تصريحات رونالدو بأن النادي يهدف فقط للربح.

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بحذف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تخفيضات يوم الجمعة السوداء، بعد 20 دقيقة من تصريحات كريستيانو رونالدو عن إدارة "الشياطين الحمر" التي اتهمهم فيها بأنهم لا يهدفون سوى للربح.

رونالدو تسبب في ضجة كبرى بعدما أجرى مقابلة مطولة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، ادعى خلالها أنه تعرض للخيانة من قبل مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو خلال المقابلة: "أصحاب النادي، إنهم لا يهتمون به، كما تعلمون مانشستر يونايتد أصبح ناديًا للتسويق، سيحصلون على المزيد من المال عبر التسويق، برأيي فإنهم لا يهتمون بالرياضة حقًا".

هذا الجزء من مقابلة رونالدو مع بيرس مورجان تم بثه مساء الإثنين، وبعد 20 دقيقة فقط، نشر حساب مانشستر يونايتد تغريدة على "تويتر" عن تخفيضات "الجمعة السوداء" عبر متجر النادي على الإنترنت.

لكن مانشستر يونايتد تدارك الأمر سريعًا وقام بحذف التغريدة، لكن جمهور الفريق كان قد التقط بالفعل العديد من الصور لها، وأثارت الكثير من ردود الفعل عبر وسائل التواصل، تحدث معظمها عن سوء التوقيت من قبل إدارة النادي، وأن رونالدو ربما يكون محقًا بعض الشيء في هجومه.