أثار كأس عالم الشتاء تبدأ في الظهور .. بحث إنجليزي يدين مونديال قطر!

الإصابات لم ترحم أحدًا.

كشف بحث إنجليزي عن تفاصيل تخص مدة إصابة النجوم الذين شاركوا في كأس العالم بقطر في الشتاء الماضي والتي توجت بها الأرجنتين في نهاية المطاف.

البحث الذي نشرته مجموعة هودين أكد أن نجوم كرة القدم الأوروبية الذين شاركوا في البطولة يعانوا من فترات إصابة أكثر من غيرهم.

وأوضح البحث أن نفس هؤلاء الذين كانوا يحتاجوا حوالي 11 يومًا للتعافي من الإصابات قبل البطولة، أصبحوا في حاجة إلى 19 يومًا في المتوسط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام البحث بحساب تكلفة الإصابات على الأندية الأوروبية على صعيد الدوريات الخمس الكبرى، وكشف إنهم كانوا يخسروا حوالي 553 مليون يورو، وهو رقم ارتفع بنسبة 30% إلى 704 ملايين بسبب الإصابات بعد كأس العالم.

جدير بالذكر أن كأس العالم التي أقيمت في قطر كانت الأولى من نوعها التي تقام في منتصف الموسم وفي الشتاء.