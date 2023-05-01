أثار حسرة النصراويين .. هدف مذهل لفينسنت أبو بكر في قمة الدوري التركي

مهاجم النصر السابق يُواصل تألقه في تركيا

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سجل فينسنت أبو بكر مهاجم بشكتاش هدفًا مذهلًا في قمة الدوري التركي مساء أمس أمام المتصدر جلطة سراي ليُساهم في الفوز 3-1، وقد أثار الهدف حسرة جمهور فريقه السابق النصر السعودي.

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النصر تخلى عن مهاجمه الكاميروني خلال يناير الماضي عقب التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ويتألق اللاعب مع فريقه الجديد بإحراز 8 أهداف وصناعة هدف خلال 12 مباراة في الدوري التركي.

أحد المشجعين النصراويين نشر تغريدة تتضمن مقطع فيديو لهدف أبو بكر الجميل جدًا، وقد علق "هذا الذي كان معنا قبل 6 أشهر"، وقد تفاعل الجمهور النصراوي مع التغريدة وأبدوا الكثير من الحسرة والندم على التفريط باللاعب عقب التعاقد مع رونالدو.

أحد المشجعين كتب "علة النصر تنفيذية إدارية، لا يوجد إداري يحتوي الأجانب والمواهب المحلية ويعرف يتعامل معهم، كلهم ينخفض مستواهم إذا أتوا للنصر أو خرجوا من النصر السبب إداري لا غير!".

فيما أضاف آخر "كان يجب الحفاظ عليه مع رونالدو والتخلي عن ماشاريبوف أو بيتي"، وأعاد آخر السبب في عدم تقديم أبو بكر للمستوى المطلوب إلى توظيفه الخاطئ في الملعب.

يُشار إلى أن النصر يقترب من الخروج بموسم صفري رغم تعاقده مع رونالدو خلال يناير الماضي، إذ خرج من كأس الملك وبات على بُعد 3 نقاط عن الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي.

Shahid