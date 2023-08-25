"أثار إعجاب الوليد بن طلال" .. النصر يعلن بيع عقد نجمه رسميًا

رحيل نجم جديد عن نادي النصر في الصيف الحالي

SHAHID

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي، رحيل نجم جديد عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع 6 صفقات عالمية؛ هم قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والجناح السنغالي ساديو ماني.

وفي هذا السياق.. كشف النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن موافقته على بيع عقد النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار العالمي، إلى انتقال مارتينيز، لصفوف العملاق الأرجنتيني ريفر بليت، مقدمًا الشكر الجزيل إلى اللاعب، على ما قدمه مع الفريق، خلال الفترة الماضية.

النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى النصر في صيف 2020، كواحد من أكبر الصفقات في ذلك الوقت، لما يتمتع به من إمكانيات فنية؛ بدرجة جعلت الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، يضع "لايك/ إعجاب" على منشور يتغنى بعبقرية اللاعب، وجمالية أحد أهدافه وقتها، مع قلعة العالمي.

جدير بالذكر أن بيتي مارتينيز، عانى من مشاكل في القلب وإصابة بـ"الرباط الصليبي"، خلال فترته مع النصر، الأمر الذي أثر على مشاركاته التي لم تتخط الـ58 مباراة رسمية، مسجلًا خلالها 13 هدفً وصانعًا 10 آخرين.

SHAHID