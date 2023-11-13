أثارت الجدل قبل اعتزالها .. ميجان رابينو: إصابتي الأخيرة دليل على عدم وجود أي إله!

ميجان رابينو تثير الجدل بعد إصابتها القوية....

أثارت ميجان رابينو، نجمة كرة القدم الأمريكية وفريق أو ال رين، الجدل بعد تعرضها لإصابة قوية في نهاية موسمها الأخير، وفقدانها فرصة تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت رابينو، قد أعلنت أنها ستعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الحالي، ولكن النهاية كانت حزينة للغاية بالنسبة للنجمة الأمريكية، بعد الإصابة التي تعرضت لها في مباراة فريقها أمام جوثام في نهائي الدوري الأمريكي للسيدات.

وتعرضت رابينو للإصابة بعد مرور ثلاث دقائق فقط على بداية نهائي الدوري الأمريكي، حيث أكدت التقارير الصحفية على أنها تُعاني من قطع في وتر "أكيليس".

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وقالت رابينو في تصريحات صحفية، عقبت اللقاء: "أنا لست شخصًا متدينًا، ولكن إذا كان هناك إله، فما حدث دليل على عدم وجوده".

وأضافت: "تمت إصابتي في وتر "أكيليس" في الدقيقة السادسة من آخر مباراة لي في مسيرتي، الآن أنا مجرد شخص عادي، يجب أن أقوم بإعادة التأهيل وهذا أمر مدمر للغاية".

وتابعت: "هذه هي الحياة، ما حدث جزء من اللعبة، كنت أشعر بأنني بحالة جيدة قبل المباراة ولم أكن أعاني من أي مشاكل في الساق، ولكن لسنا دائمًا نحصل على النهاية المثالية".

وخسر فريق ميجان نهائي الدوري الأمريكي بهدفين مقابل هدف واحد، لتُنهي مسيرتها دون تحقيق اللقب في تاريخها، بعد 11 موسمًا رفقة فريق رين، بينما حققت مع منتخب بلادها كأس العالم مرتين، بالإضافة إلى ذهبية الأولمبياد.