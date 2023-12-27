"أتوقع عودته في هذا الموعد".. جوارديولا يحمل رسالة لجماهير مانشستر سيتي بشأن هالاند

"معاناة بيب لن تنتهي قريبًا"

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، ليس جاهزًا للعودة إلى الفريق في الوقت الحالي، حيث يواصل مراحل التعافي من الإصابة.

ويعاني هالاند من إصابة في القدم، أبعدته عن الملاعب منذ 3 أسابيع، حيث غاب عن آخر 3 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخلاف منافسات كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا، في تصريحات خاصة لشبكة "أمازون برايم"، إن مشجعي السيتي سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول من أجل مشاهدة هالاند يدافع مجددًا عن الفريق السماوي.

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وأضاف بيب: "لا يزال بعيدًا عن التدريبات. إنه يشعر بتحسن لكنه لم يخض أي جلسة تدريبية معنا، لسوء الحظ، ديسمبر مزدحم للغاية بالعديد من المواجهات، ووفقًا لما أعرفه نأمل أن يعود لنا في يناير (المزدحم أيضًا)".

وفاز مانشستر سيتي في 4 مباريات وتعادل في واحدة، خلال المباريات الخمس التي خاضها في غياب هالاند، رغم غياب المهاجم الذي سجل 19 هدفا في 22 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.