"أتمنى أن يفوز ميسي بكأس العالم" .. مودريتش يدعم الأرجنتين!

مودريتش ينتقد الحكم ويدعم ميسي

تمنى لوكا مودرتيش قائد منتخب كرواتيا تحقيق الأرجنتين بطولة كأس العالم 2022، على الرغم من تعرض بلاده للإقصاء على يد راقصي التانجو.

كرواتيا خسرت فرصة التواجد في نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالى بعد الهزيمة أمام بلاد الفضة بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.

وقال مودريتش في تصريحات لصحفية "أوليه" الأرجنتنية: "كنا بخير وسيطرنا على المباراة حتى ركلة الجزاء والتي أرى أنها ليست كذلك، أنا لا أتحدث عادة عن الحكام لكن اليوم من المستحيل عدم التحدث عن أداء الحكم. إنها واحدة من أسوأ الحكمام التى رأيتها وأنا لا أقول ذلك اليوم فقط لأني لعبت تحت إدارته من قبل ، إنها كارثة،على الرغم من ذلك تهانينا للأرجنتين".

وأتم: "أتمنى أن يفوز ميسي بكأس العالم، فهو أفضل لاعب في التاريخ وهو يستحقها".

يذكر أن كرواتيا تنافس على الميدالية البرونزية حيث تواجه الخاسر من المواجهة الثانية في نصف النهائي بين المغرب وفرنسا، بينما رفقاء ميسي ينتظرون الفائز من أجل صراع الذهب والفضة.