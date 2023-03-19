"أتمنى أن يغلقوا التلفاز في كوريا" .. مواعيد المباريات تؤرق مدربًا في الدوري الإسباني!

المدير الفني لنادي مايوركا يسخر من جدول مباريات فريقه في الدوري الإسباني..

اشتكى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لنادي ريال مايوركا من جدول مباريات فريقه في الدوري الإسباني هذا الموسم، وحقيقة أن الفريق لعب معظم مبارياته عصرًا.

مايوركا سقط عصر الأحد أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الأندلسي معاناته في الجولات الأخيرة، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات.

المدرب المكسيكي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "relevo" الإسبانية بعد المباراة: "أنا ممتن للغاية لرابطة الليجا لإعطائي تسع مباريات في الثانية بعد الظهر مع هذه الشمس".

وأضاف: "آمل أن يغلقوا التلفاز في كوريا الجنوبية حتى لا يشاهدوا كانج إن لي بعد الآن".

وتابع: "أفهم أن هذا هو المكان الذي يأتي منه راتبي وأن الأمر كله يتعلق بالعمل، ولكن هناك بالفعل تسع مباريات وتلك التي ستبقى بالتأكيد، شيء آخر هو أنهم وضعونا أيضًا في مباراة صغيرة يوم الجمعة، ولدينا لاعبان (كانغ و جيو)، لا يوجد الكثير للتفكير فيه، ولكن هذا ما لدينا بالنسبة للسوق الآسيوية".

شكوى أجيري تأتي من جدولة مباراة فريقه ضد أوساسونا يوم الجمعة 31 مارس، في أقرب وقت من عودة اللاعبين من الالتزامات الدولية مع المنتخبات، وهو ما قد يؤثر على فريقه.