“أتمنى أن يبقوا جميعًا”.. مناشدة هاري كين تخيف ريال مدريد!

كين يناشد إدارة بايرن ميونخ...

تقترب عقود عدد من لاعبي بايرن ميونخ، من نهايتها وعلى رأسهم ألفونسو ديفيس، وكيميتش، وناشد هاري كين، مهاجم الفريق البافاري، إدارة فريقه أن يحاولوا الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق.

وارتبط ديفيس، بالانتقال إلى ريال مدريد، عقب نهاية عقده في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، إلا أنه وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك" مؤخرًا، فإن اللاعب الكندي، يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وشارك كين وديفيس، في فوز بايرن ميونخ، مساء اليوم السبت على فولفسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري الألماني، ليستمر الفريق البافاري، في الابتعاد بالصدارة.

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وقال كين في تصريحات عقبت اللقاء: "سأكون سعيدًا إذا ما جدد جميع اللاعبين عقودهم، وواصلنا البناء على ما نقدمه هذا الموسم، نحن لا نتحدث عن هذا الأمر كثيرًا في غرفة الملابس".

وتطرق كين، للحديث عن مواطنه وزميله إريك داير وقال: "أحب أن يجدد عقده، إنه يكون جيد جدًا عندما يلعب، أنا وهو نتفق كثيرًا، ولكننا لم نتحدث عن مستقبله، هذه مسألة بينه وبين الإدارة".