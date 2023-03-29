"أتمنى ألا ينتهي هذا الجنون" .. ليونيل ميسي "السعيد" يعلق على احتفالات الأرجنتين بكأس العالم

ليونيل ميسي يعبر عن سعادته بالاستقبال الذي وجده منتخب الأرجنتين خلال المباريات الودية الأخيرة..

شهدت فترة التوقف الدولي في مارس 2023 احتفالات أرجنتينية صاخبة في الظهور الأول لمنتخب الأرجنتين أمام جماهيره بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي.

بالطبع كان ليونيل ميسي، قائد "الألبيسيليستي" في مركز هذه الاحتفالات، بعدما سجل أربعة أهداف في مباراتين وديتين أمام بنما وكوراساو.

ميسي سجل هدفًا ضد بنما، ثم ثلاثية ضد كوراساو، ليتجاوز رصيده أهدافه الدولية حاجز المائة هدف، ويصبح ثالث لاعب في تاريخ كرة القدم الدولية يتجاوز ذلك الحاجز.

واحتفالًا بهذه المناسبة، كتب ميسي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي بعد الفوز على كوراساو بسباعية نظيفة: "يا لها من طريقة لطيفة لإغلاق هذه المواعيد، لقد أبهرنا جميع الناس اليوم في سانتياجو ديل إستيرو".

وأضاف: "أتمنى أن نتمكن من الاستمرار في مشاركة العديد من هذه اللحظات، وألا ينتهي هذا الجنون أبدًا".

سجل ميسي الآن وصل إلى 102 هدفًا في 174 دولية مع منتخب الأرجنتين، مما جعله خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيراني علي دائي في ترتيب هدافي المنتخبات.