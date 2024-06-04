أتلتيكو على الخط.. لونين يفسد سعادة ريال مدريد!

الحارس الأوكراني لا تعجبه وضعيته الحالية مع الملكي

إنها أيام سعيدة في ريال مدريد، حقق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة، وكذلك أبرم الصفقة المرتقبة المتمثلة في انتداب كيليان مبابي.

لكن هناك ملفًا داخل قلعة ريال مدريد لا يزال محاطًا بالكثير من التوتر، وهو متعلق بالحارس الأوكراني أندري لونين.

الحارس الأوكراني قدم مستوى رائعًا مع ريال مدريد وكان من أهم أسباب وصول الفريق للقب الليجا وتحقيق دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود تيبو كورتوا من إصابته الطويلة ويحرس عرين ريال مدريد بشكل أساسي.

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وقبل نهائي ويمبلي أمام بوروسيا دورتموند، كان أنشيلوتي في حيرة حول من يشارك، لكن إصابة لونين بالحمى منحت حراسة المرمى دون شك لتيبو كورتوا الذي قدم عرضًا رائعًا.

عقب المباراة، وفي خضم احتفالات الملكي باللقب، بدا بوضوح تعمد تجاهل لونين للاحتفال مع كورتوا، حارس المرمى الثالث في المباراة فران جونزاليس، وكذلك مدرب حراس ريال مدريد لويس يوبيس اندفعا نحو كورتوا في صورة نشرها البلجيكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

من موقعه في المدرجات، بدا لونين شديد الحرص على ألا تتقاطع طرقه مع كورتوا، الذي يبدو أنه يحمله السبب في الجلوس على دكة البدلاء!.

يأتي هذا في وقت يسعى به ريال مدريد لتمديد عقد الحارس الأوكراني جتى عام 2029، بعد ما رآه منه في الموسم المنصرم.

الرغبة الحقيقية للونين وبيئته هي البقاء في ريال مدريد، بعد التأقلم مع المدينة وما حظي به من حب جماهير الملكي بعد موسم استثنائي، لكن الأوكراني لا يبدو راضيًا عن موقعه على دكة البدلاء.

يتلاقى هذا أيضًا مع طموح الجار أتلتيكو مدريد في خلافة يان أوبلاك، الذي يبدو قريبًا من الرحيل إلى الدوري الأمريكي أو إلى دوري ذي متطلبات أقل، حسب رغبته.

صحيفة "ريليفو" تشير إلى. أن عملية "لونين - أتلتيكو مدريد" لا تبدو مستبعدة، خصوصًا في ظل الوضعية غير المريحة للونين في ريال مدريد، وأيضًا في ظل العلاقة الجيدة التي يحظى بها وكيله خورخي مينديش مع أتلتيكو مدريد.