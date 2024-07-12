"أتفهم موقفه جيدًا" .. نجمة ريال مدريد تدعم قرار لامين يامال ضد ناديها!

أبدت أثينا ديل كاستيلو، لاعبة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا للسيدات، دعمها للنجم الواعد لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعد تصريحاته ضد النادي الملكي.

وتلقت لاعبة ريال مدريد، الكثير من الانتقادات بسبب تصريحاتها بشأن استحالة اللعب لبرشلونة، لذلك عندما قال لامين يامال نجم برشلونة الواعد نفس التصريح، لم تتردد أثينا في الدفاع عنه.

وقالت أثينا في تصريحات لقناة "MARCADOR": "مثلما قلت إنني لن ألعب لبرشلونة أبدًا، فأنا أتفهم تصريحات لامين يامال، عندما قال إنه لن يلعب لريال مدريد".

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وأضافت: "إذا كنت جزءًا من فريق، فأنت جزء منه في السراء والضراء".

وتابعت أثينا على هامش تواجدها بمعسكر منتخب إسبانيا استعدادًا لأولمبياد باريس: "حققت حلم حياتي باحتراف كرة القدم، وأسعد كثيرًا بكوني لاعبة أولمبية، وأرغب الآن في التقاط صور مع بعض زملائي في القرية الأولمبية".

وأوضحت: "أتيحت لي الفرصة بالفعل لالتقاط صورة مع أسطورة التنس رافائيل نادال والآن أود التقاط صورة مع خليفته كارلوس ألكاراز أو آنا بيليتيرو".

وقاد لامين يامال منتخب إسبانيا، للتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الأوروبية، حيث يضرب موعدًا ناريًا مع إنجلترا، يوم الأحد المقبل على ملعب برلين الأولمبي.