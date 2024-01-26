"أتفهم قرار كلوب".. أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن عودة بنزيما ويرد بقوة على لابورتا

ميليتاو وكورتوا لديهما الفرصة للظهور هذا الموسم!

وجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رسائل نارية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام لاس بالماس، والمقررة غدًا السبت ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عن مباراة لاس بالماس: "نريد أن نقدم أفضل ما لدينا، يمكن أن تكون مباراة معقدة، إنهم يلعبون بشكل جيد، ويدافعون بشكل جيد، وسيكون الأمر صعبا. لدينا الدافع للعب بأفضل مستوى لدينا، هذا الأسبوع كان جيدًا بالنسبة لنا، الجميع متاح باستثناء الإصابات الطويلة، لقد انتهزنا الفرصة للراحة، شهر فبراير سيكون مهمًا في تحديد مستقبل الدوري".

وتحدث المدرب الإيطالي عن عودة ميليتاو، قائلًا: "الإصابة كانت في أغسطس، ومن فبراير سنرى ما هي مشاعره على أرض الملعب. في غضون سبعة أو ثمانية أشهر نعتقد أنه يمكن أن يعود، هو وكورتوا لديهم الفرصة للظهور مجددًا هذا الموسم.

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وكشف أنشيلوتي عن حارس الريال خلال مباراة لاس بالماس، قائلًا: "ليس لدي مشكلة في تحديد من سيلعب. يوم الأربعاء سأقول من سيلعب يوم الخميس، أما غدًا فسيلعب لونين".

وسئل مدرب ريال مدريد عن إذا ما كان أراد عودة كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة إلى قلعة الميرنجي، ليرد بكلمات واضحة: "إنها كذبة، لم نتحدث عن ذلك".

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن قرار الرحيل المفاجئ من كلوب عن ليفربول، ليرد: "إنه أمر مفاجئ لكنني أتفهم ذلك. يمكن أن يحدث بعد وقت طويل أن ينخفض حافزه قليلًا وأعتقد أن هذا ما حدث له. بالنسبة لي، كل الاحترام له لأنه مدرب عظيم وسيستمر في تقديم المزيد لكرة القدم".

وردًا على تصريحات جوان لابورتا، رئيس برشلونة، حول وجود غش ومجاملات في الليجا لخدمة ريال مدريد، قال: "لا أحب الدخول في هذه الخلافات، الحقيقة هي أنهم تحدثوا كثيرًا هذا الأسبوع، الجميع يعرف ما حدث في كرة القدم الإسبانية، الدوري ليس مغشوشًا، والحرس المدني ومكتب المدعي العام يحققان في الأمر (قضية نيجريرا)، وهذه هي مشكلة كرة القدم الإسبانية على مدار العشرين عامًا الماضية. يجب ألا نحرف الكلام".