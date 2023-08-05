"أبيض وأسود" .. إيبانيز يحسم قراره ويثير جنون جماهير الأهلي وروما

تامر أبو سيدو
Roger Ibanez RomaGetty
الأهليروماروجر إبانييزدوري روشن السعوديالدوري الإيطالي - سيري آانتقالات

الفريق السعودي قدم عرضًا لضم المدافع البرازيلي

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أثار روجر إيبانيز مدافع روما الجدل حول مستقبله مع الفريق بعدما نشر صورًا غامضة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

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المدافع البرازيلي تلقى عرضين هذا الصيف، أحدهما من نوتنجهام فورست الإنجليزي والثاني من الأهلي السعودي، ولم يتخذ روما قراره بعد بشأن الموافقة على أي منهما أو رفضهما معًا.

إيبانيز نشر عدة صور من مسيرته مع روما لكن بالأبيض والأسود، وهو ما فسرته الجماهير الإيطالية بأن اللاعب حسم قراره بالفعل وسيرحل عن العاصمة الإيطالية، إذ لمح بصوره غير الملونة لاعتبار فترته مع روما جزء من الماضي.

صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أوضحت أن الأقرب هو انتقال إيبانيز للنادي الإنجليزي، مشيرة إلى أنه سبق وتقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو لضم اللاعب لكن رد روما بطلب 5 ملايين إضافية فيما سيحصل المدافع على 4-5 ملايينن يورو سنويًا.

الأهلي تقدم بعرض متأخر لضم اللاعب ولكن التوقعات تُشير إلى أنه يتجاوز العرض الإنجليزي ماليًا وهو ما يأمل النادي الجداوي بأن يكون مقنعًا لروما ولاعبه لتغيير وجهتهم من إنجلترا إلى السعودية.

المدافع البرازيلي البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى روما في يناير 2020، قادمًا من صفوف نادي أتلانتا الإيطالي، مشاركًا منذ ذلك الوقت، في 149 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

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