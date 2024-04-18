"أبو ريالين" .. الهريفي ينسى نصراويته ويساند الهلال بقوة بعد تعرضه للإهانة

أسطورة النصر تعرض للإهانة بسبب الهلال..

قبل القمة الآسيوية الماضية بين الهلال السعودي والعين الإماراتي، توقع أسطورة النصر فهد الهريفي، مثل الكثير من النجوم السابقين والمحللين الرياضيين، فوزًا كبيرًا للزعيم؛ وهو ما لم يتحقق.

الهلال خسر بهدفين مقابل أربعة أمام مستضيفه العين، على ملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفشل الهريفي في توقعه، جعله محطًا للسخرية من قِبل قطاع جماهيري كبير؛ وهو ما دفعه للانتفاضه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، للرد عليهم والدفاع عن نفسه.

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أسطورة النصر قدّم التهنئة إلى نادي العين، على الفوز الكبير أمام الهلال؛ قائلًا: "بكل أمانة.. ما حدث لم يتوقعه الكثير؛ لوجود فوارق في كل شيء بين الزعيم السعودي والفريق الإماراتي".

وأضاف: "ما حصل قد يحدث في كل 20 مباراة أو أكثر، مرة واحدة.. تتجمع الظروف، وتكون في يومك السيئ، وليس تفوق الآخر في المعايير الفنية"، مشيرًا إلى أنه بسبب خسارة الهلال أمام العين؛ سجل أول إخفاق شخصي له في توقعاته.

وفي ختام تغريدته.. أعلن الهريفي التحدي ضد كل من أهانه وسخر منه؛ قائلًا: "لكي تعرف أني من قوم (أبو ريالين).. راح أرد عليك أنا والهلال في مباراة الرياض."؛ في إشارة إلى فوز الزعيم في مباراة "الإياب"، مساء الثلاثاء القادم، وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي الآسيوي.