أبو تريكة لنجم وسط المنتخب السعودي: فكر في الاحتراف أرجوك

رسالة مهمة من نجم الكرة المصرية المعتزل

وجه محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية المعتزل وأحد أعضاء فريق التحليل في قنوات "بي إن سبورتس" رسالة مهمة إلى محمد كنو لاعب وسط المنتخب السعودي طالبه خلالها بالتفكير جديًا في الاحتراف.

كنو ورغم أنه لم يلعب منذ فترة طويلة نظرًا لإيقافه محليًا بسبب شكوى النصر ضده، إلا أنه يُقدم أداءً مبهرًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وقد حظي بإعجاب العديد من المحللين والمتابعين في مختلف أنحاء العالم.

أبو تريكة وجه رسالة إلى نجم الهلال قال له فيها "كنو، أرجوك فكر في الاحتراف، كلامي سيُغضب البعض، لكن اللاعب بحاجة للعب في أوروبا ليُطور مستواه البدني والفني، هناك 3-4 لاعبين في المنتخب السعودي احترافهم في أوروبا سيُغير لديهم الكثير".

كان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد ثبت مؤخرًا عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر في حق كنو بعد تجديده عقده مع الهلال عقب توقيعه على عقد جديد للانتقال إلى النصر، وذلك خلال يناير الماضي.

الهلال عوقب كذلك على خلفية القضية بالمنع من القيد لفترتي انتقال، وقد سدد مبلغ 20 مليون ريال سعودي للنصر ألزمها بها الحكم الصادر من اتحاد كرة القدم السعودي.