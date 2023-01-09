أبو بكر رفض .. الاتحاد يضطر لإسقاط أجنبي آخر "مؤقتًا" لقيد رونالدو!

النصر مضطر لإسقاط أحد لاعبيه الأجانب التسع!

Shahid

يبدو أن الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، لن يوافق على الرحيل عن صفوف العالمي بسهولة، ربما بداعي رغبته في مزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

العالمي مضطر للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب، كي يتمكن من قيد الدون في قائمته، إذ أنه حاليًا يضم تسعة لاعبين أجانب، واللوائح تنص على قيد ثمانية فقط في قائمة كل فريق.

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ورغم أن التقارير كانت تتحدث بثقة خلال الفترة الماضية عن كون أبو بكر هو ضحية رونالدو في النصر إلا أنه يبدو أنه جد جديد في الأمر.

وفقًا للصحفي أحمد العجلان فإن النصر لم يفلح في إقناع المهاجم بتوقيع مخالصة مالية معه وإنهاء عقده، ليضطر لإسقاط الإيفواري جيسلان كونان؛ الظهير الأيسر للفريق.

وأوضح العجلان أن إسقاط كونان جاء بشكل مؤقت، وسيتم إعادة قيده من جديد في قائمة العالمي، بعد الوصول لاتفاق مع أبو بكر أو غيره.

يذكر أن كونان كان قد انضم للعالمي في الصيف الماضي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى نهاية موسم 2024-2025.

Shahid