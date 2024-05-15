أبواب دوري روشن مفتوحة .. السد يُعلن عن رحيل نجمه رسميًا

هل نرى نجم السد في دوري روشن الموسم المقبل؟

SHAHID

أعلن نادي السد القطري بشكل رسمي، رحيل أحد نجومه البارزين بنهاية الموسم الحالي، ليفتح الطريق أمامه للانتقال إلى دوري روشن السعودي مع بداية الموسم المقبل.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر السد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بيانًا رسميًا، يُعلن خلاله عن رحيل النجم الجزائري بغداد بونجاح عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ووجه السد الشكر لبونجاح على الفترة التي قضاها مع الفريق، مؤكدًا على أنه أصبح جزءًا من تاريخ النادي، متمنيين له التوفيق في الفترة القادمة.

ومن جانبه رد بغداد بونجاح عبر حسابه على منصة "إنستجرام" الشكر لنادي السد وجماهيره، مؤكدًا على أنهم دعموه ووقفوا بجواره طوال الـ9 سنوات التي قضاها مع الفريق القطري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكان نادي الشباب السعودي يستهدف التعاقد مع بغداد بونجاح خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتم حسم المفاوضات حتى الآن، وفقًا لما أكدته صحيفة "الرياضية".

SHAHID