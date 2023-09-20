أبواب الاتحاد مفتوحة؟ إشارة جديدة على تراجع شعبية صلاح في ليفربول

بسبب صفقة ليفربول الجديدة .. محمد صلاح يتراجع في قائمة القمصان الأكثر مبيعًا!

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كان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول هو الاسم والرقم الأكثر مبيعًا على ظهر قمصان مشجعي الريدز خلال العامين الماضيين.

وبعد أن كشف ليفربول عن قائمة العشرة الأوائل، لم يعد صلاح في القمة، حيث تم استبدال الدولي المصري بلاعب ليفربول المنضم حديثًا في سوق الانتقالات الصيفي، دومينيك زوبوسزلاي، الذي أحدث بالفعل تأثيرًا كبيرًا بين جماهير الريدز، ليأتي صلاح في المركز الثاني.

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لاعب خط الوسط المجري سزوبوسزلاي انتقل إلى ليفربول قادمًا من نادي آر بي لايبزيج الألماني، بعد أن قام الريدز بتفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

واحتل المركز الثالث أليكسيس ماك اليستير، في قائمة أفضل 10 قمصان شعبية في ليفربول، مع إكمال ترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز المراكز الخمسة الأولى.

وجاء لويس دياز في المركز السادس، وحارس المرمى أليسون بيكر في المركز السابع، وقائد النادي الجديد فيرجيل فان ديك في المركز الثامن، وكودي جاكبو في المركز التاسع، وأندي روبرتسون في المركز العاشر.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي كان مهتمًا للغاية بالحصول على خدمات صلاح في سوق الانتقالات الصيفي الحالي بقيمة 150 مليون جنية استرليني بحسب ما نشرته بعض التقارير الصحفية.

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