أبطاله صالح الشهري وأوتافيو .. صراع جديد بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

صراع قطبي العاصمة السعودية لا يتوقف أبدًا

SHAHID

لا يتوقف الصراع بين الهلال والنصر أبدًا في كرة القدم السعودية، وربما من حُسن حظ المتابعين وصول الفريقان إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيضمن الجميع ختام مثير وممتع للموسم الكروي في السعودية.

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نهائي كأس الملك وصراع قطبي العاصمة الرياض على الفوز باللقب قد يكون في 30 أو 31 مايو الجاري، لكن الساعات القليلة الماضية شهت صراعًا مختلفًا بين الهلال والنصر مسرحه السوشيال ميديا وتحديدًا منصة إكس وأبطاله صالح الشهري مهاجم الأزرق وأوتافيو لاعب وسط الأصفر.

الشهري وأوتافيو دخلا في تنافس مباشر مع لاعب الشباب كارلوس جونيور للفوز بهدف الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، إذ اختارهم حساب الدوري الرسمي على منصة إكس وفتح الباب للجمهور للتصويت على الهدف الأجمل.

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المهاجم السعودي سجل هدفه بمتابعة جميلة بالكعب لتمريرة ميشايل العرضية، فيما كانت لمسة أوتافيو الأخيرة ساحرة بتمرير الكرة الساقطة فوق رأس حارس المرمى، أما جونيور فقد سجل بتسديدة قوية على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

الأهداف الثلاثة جميلة للغاية ولكن التصويت يصب حتى الآن لصالح الشهري بنسبة تتجاوز الـ60% ويُطارده أوتافيو بـ31%.

SHAHID