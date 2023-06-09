أبرزهم نجم إنتر ميلان .. 4 صفقات عالمية في الطريق إلى الاتحاد بعد كريم بنزيما

ميركاتو تاريخي ينتظر الاتحاديين قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

بعد حسم التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، يعمل مسؤولو نادي الاتحاد، على ضم 4 صفقات عالمية كبرى، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد أعلن التعاقد مع بنزيما "35 سنة"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ ولمدة 3 سنواتٍ كاملة، حتى 30 يونيو 2026.

ووفقًا للإعلامي الرياضي هتان النجار، اقترب العميد الاتحادي، من التعاقد مع الجناح الإسباني آداما تراوري، قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكشف النجار في تصريحات مع برنامج "إم بي سي في أسبوع"، عن أن الاتحاديين، يضعون الرتوش الأخيرة أيضًا، للتعاقد مع لاعب آسيوي كبير، بالإضافة إلى نجم عالمي سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، مساء غدٍ السبت.

وعن النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي تشيلسي الإنجليزي، أكد الإعلامي الرياضي، على أنه سيكون الصفقة الثانية التي يعلنها الاتحاد رسميًا، بعد كريم بنزيما، على الرغم من شائعات إصابته.

تطورات صفقة كانتي.. ومفاجأة نجم إنتر ميلان

لكن، الإعلامي الرياضي الآخر عناد الرشيد، أعلن طلب صناع القرار من كانتي، إجراء عدد من الفحوصات الطبية؛ للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في حال تجاوز اللاعب هذه الفحوصات، سيتم الإعلان عن صفقته بشكل رسمي، خلال 48 ساعة".

أما عن اللاعب الذي سيخوض نهائي أوروبا، ويفاوضه نادي الاتحاد، فيبدو أنه المدافع الهولندي ستيفان دي فراي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي؛ حسب ما ذكره الإعلامي محمد السعدي.

السعدي مراسل شبكة قنوات "الكأس"، ذكر عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قائلًا: "مفاوضات الاتحاد مع مدافع الإنتر دي فراي، اقتربت من الحسم بشكل كبير، بديلًا للمصري المصاب أحمد حجازي".

جدير بالذكر أن أنباء أخرى، ربطت بين نادي الاتحاد، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي يحظى باهتمام من الهلال والنصر والأهلي؛ ليكون بديلًا عن حجازي، الذي تعرض لإصابة بقطع في رباط الركبة.