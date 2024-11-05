"الأسوأ في كرة القدم ".. مسامير حذاء لاعب آيندهوفن تنقذ الإنجليز من فضيحة تحكيمية بدوري الأبطال!

الحقيقة تظهر بعد التدقيق في اللقطة

يستمر التحكيم الإنجليزي في إثارة الجدل بشكل شبه أسبوعي، وهذه المرة ليس في البريميرليج، بل مباراة آيندهوفن أمام جيرونا، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المشهد كان في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، عندما افتتح ريان فلامنجو التسجيل للفريق الهولندي، عن طريق كرة رأسية لعبها من رمية تماس طويلة لزميله في الفريق مالك تيلمان.

وفي الوقت الذي احتفل فيه أصحاب الأرض بالهدف، ظهرت شكوك كبيرة بشأن صحته، بعدما شوهد تيلمان وهو يتجاوز خط التماس قبل رمي الكرة إلى زميله داخل منطقة الجزاء.

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الأمر تسبب في هجوم عنيف على مايكل أوليفر حكم الساحة وديفيد كوت المتواجد في غرفة تقنية الفيديو، وقام البعض بوصف التحكيم الإنجليزي بالأسوأ في كرة القدم على الإطلاق بسبب احتساب الهدف بعد مراجعته.

وبعد تدقيق كبير في اللقطة، لوحظ أن مسامير الحذاء الخاص بلاعب آيندهوفن الذي رمى الكرة كانت على الخط خلال تنفيذه رمية التماس، وهو ما يجعل الهدف صحيحًا رغم انتقادات الجماهير.

لقطة أخرى تسببت في جدل واسع، كانت بإلغاء هدف من إسماعيل صيباري لاعب آيندهوفن، بسبب دهسه لقدم أحد المدافعين أثناء مراوغته له داخل منطقة الجزاء، لتزداد حدة الهجوم مرة أخرى على الطاقم الإنجليزي.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز آيندهوفن برباعية نظيفة على حساب ضيفه الإسباني، ليحتل الفريق المركز التاسع عشر بجدول دوري الأبطال بـ5 نقاط، قبل إقامة باقي مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة.