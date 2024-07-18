حقق أمنية مدربه .. شرط "تعجيزي" من آيندهوفن لانتقال نجمه إلى الهلال!

موهبة بلجيكية من مواليد 2003..

قررت إدارة نادي آيندهوفن الهولندي، رفض العرض المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، من أجل التعاقد مع الجناح البلجيكي جوهان باكايوكو، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بشكل مبدئي.

وأبدى المدير الفني لآيندهوفن، بيتر بوش، عن أمنيته في فشل انتقال باكايوكو إلى دوري روشن السعودي، بعد ارتباط اسمه، برغبة نادي الهلال في التعاقد معه رسميًا، ضمن الثنائي الأجنبي من مواليد 2003 فما بعد، حيث قال بوش إن جوهان لاعب رائع، ويتمنى أن يبقى في صفوف فريقه.

وذكر الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عبر منصة (إكس)، أن صندوق الاستثمارات، تواصل مع نادي آيندهوفن، وأرسل عرضًا بقيمة 32 مليون يورو، للجناح الأيمن البلجيكي، فيما رفض النادي الهولندي العرض، وطالب بضعف المبلغ على الأقل لبدء التفاوض على اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينص قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل الموسم الجديد، على السماح لكافة أندية دوري روشن السعودي، بالتعاقد مع 10 لاعبين أجانب، شرط ضم لاعبَين اثنين من مواليد 2003 فما بعد، مع تقليص قائمة كل نادٍ من 30 إلى 25 لاعبًا.

وأشار جاليتي إلى اهتمام صندوق الاستثمارات العامة، بضم المواهب الشابة، حيث تجرى المحادثات مع كل من فيتور روكي من برشلونة، وجوهان باكايوكو من آيندهوفن، ومن المتوقع أن تتطور الأمور قريبًا.

وشارك باكايوكو (21 عامًا) في 48 مباراة مع آيندهوفن، خلال موسم 2023-2024، بكافة المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة، فيما يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف 2026، كما كان باكايوكو أحد عناصر منتخب بلجيكا في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث شارك في مباراتي سلوفاكيا وأوكرانيا في المجموعة الخامسة.