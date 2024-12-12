آينتراخت فرانكفورت ضد ليون | عمر مرموش لا يفوت ليلة العرب التاريخية .. والطرد أقل عقاب لمدربه!

تبديل متأخر 10 دقائق يورط دينو توبمولر

كانت البطاقة الحمراء التي تحصل عليها دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني، عقب إطلاق صافرة مباراة فريقه أمام ليون، العقاب المناسب للمدرب الألماني، ليس لاعتراضه على حكم اللقاء، بل لقراره باستبعاد نجم الفريق عمر مرموش من التشكيلة الأساسية.

النجم المصري لم يشارك من بداية اللقاء وشارك كبديل في الدقيقة 65، فتلقى آينتراخت فرانكفورت خسارته الأولى في الدوري الأوروبي هذا الموسم، على يد مضيفه ليون بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

وضرب ليون أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث صعد بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف عن آينتراخت الذي تجمد عند نفس رصيد النقاط وأصبح خامسًا، بعدما كان يصارع على الصدارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبات النادي الألماني بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين المتبقتين أمام فرينكفاروزي المجري وروما الإيطالي في آخر جولتين، من أجل الحفاظ على مكانه ضمن الثمانية الأوائل المتأهلين مباشرة إلى دور الـ16.

ورغم أن مرموش، لم يلعب أكثر من 30 دقيقة منذ مشاركته كبديل لزميله الجزائري فارس شايبي، إلا أن بصمته كانت سريعة للغاية فسجل هدفًا وحول دفة المباراة لفريقه، الذي كان يدافع عن شباكه من تلقي الهدف الرابع إلى صاحب المبادرة لتقليص الفارق ومحاولة التعادل.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز مساهمات عمر مرموش في مباراة ليون بمسابقة الدوري الأوروبي.

ماكينة أهداف مرموش لا تتوقف

رغم الوقت القليل الذي لعبه مرموش أمام ليون، إلا أنه سجل هدفًا جعله يكمل عقد النجوم العرب أصحاب الأهداف في مباريات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، حيث سجل سعود عبد الحميد لروما، والعراقي أحمد قاسم لحساب إلفسبورج، والمغربي حمزة إيكمان لحساب رينجرز أمام توتنهام.

تحول عمر مرموش إلى ماكينة أهداف حقيقية ليس فقط على مستوى آينتراخت فرانكفورت، بل إنه ضمن الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الأوروبية الكبرى، بواقع 30 مساهمة، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة وتحصل على ركلتي جزاء.

وعلى مستوى الدوري الأوروبي، لعب مرموش 6 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، ليؤكد أنه الورقة الرابحة للعملاق الألماني في كل البطولات.

لماذا غاب عمر مرموش عن تشكيلة آينتراخت فرانكفورت؟

الإجابة عن هذا السؤال فقط عند دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت، الذي فضل الاحتفاظ بالنجم المصري على دكة البدلاء من البداية وحرم فريقه من الثنائية الهجومية المرعبة بين هوجو إيكيتيكي وعمر مرموش، وذلك من أجل الدفع بالمهاجم الألماني الشاب أنسجار كناوف.

السبب الأكثر منطقية، هو أن توبمولر أراد تخفيف ضغط المباريات على نجم وهداف الفريق والذي يشارك بانتظام منذ بداية الموسم، حيث لعب مرموش في أقل من 5 أشهر، 23 مباراة بإجمالي دقائق 1750 دقيقة تقريبًا.

ربما سارت فكرة توبمولر على ما يرام خلال الشوط الأول، عندما تقدم فريقه بهدف كناوف في الدقيقة 18، وعاد ليون بهدف التعادل عن طريق ريان شرقي (27)، لكن النادي الفرنسي كان مسيطرًا على الشوط طولًا وعرضًا وأهدر 3 أهداف محققة.

وفي أقل من 15 دقيقة في الشوط الثاني، سجل ليون ثنائية عبر مالك فوفانا وايرنيست نواماه، وظهرت معاناة آينتراخت فرانكفورت في غياب النجم المصري، والغريب أن المدرب الألماني لم تحرك سريعًا ويدفع بمرموش بل انتظر 10 دقائق كاملة، كانت كفيلة بمساعدته على تغيير الوضع.

مرموش يقلب الدفة لصالح الألمان

والدليل على ذلك أن مرموش منذ أن نزل إلى أرض الملعب، انقلبت الأمور رأسًا على عقب وكأننا نشاهد مباراة ثانية، حيث سحب فريقه بالكامل إلى الأمام ونقل الصراع إلى مناطق الخطورة في نصف ملعب ليون، وأثمر ذلك عن فرصتين محققتين صنعهما مرموش.

مرموش كان شعلة نشاط في كل مكان بالملعب، حتى أنه ارتكب خطأ عكسيًا مثل الأخطاء التي يرتكبها اللاعب المهاجم في لعبة كرة اليد ضد أحد لاعبي ليون، خلال محاولته المرور بمفرده إلى منطقة الجزاء في الدقيقة 79، لكن الحكم أوقفه بصافرته ومنحه بطاقة صفراء.

وترجم مرموش هذه السيطرة إلى هدف رائع سجله في الدقيقة 85، بعدما تسلل خلف دفاعات ليون دون أن يسقط في فخ التسلل، وتحصل على تمريرة بينية ترجمها إلى شباك الحارس البرازيلي لوكاس بيري.

ولم يسعف الوقت المتبقي في اللقاء، مرموش لتسجيل هدف التعادل، بينما تفنن لاعبو ليون في إخراجه عن تركيزه بالأخطاء المباشرة، حتى مضى الوقت وانتهت المباراة بخسارة آينتراخت فرانكفورت.

ماذا قدم مرموش أمام ليون؟

لعب مرموش 27 دقيقة فقط أمام ليون، سجل خلالها هدفًا واحدًا ووصلت نسبة أهدافه المتوقعة إلى 0.50، وكانت له تسديدتين في إطار المرمى، ونجح في تنفيذ مراوغة صحيحة من 3، ولمس الكرة 28 مرة وبلغت دقة تمريراته 82%، بينما فاز بـ6 التحامات من أصل 10.

وعجز لاعبو ليون عن إيقاف مرموش خلال هذا الوقت، فلجأوا إلى ارتكاب الأخطاء ضده، حيث تم تعطيله بـ5 أخطاء مباشرة، لإبعاده عن المرمى، وإجمالًا حصل على تقييم (7.6) من سوفا سكور، وهو الأعلى بين لاعبي فريقه الأساسيين والبدلاء.