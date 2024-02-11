"أهكذا نعامل من آمن بالسعودية؟!" .. هلاليون يهبون للدفاع عن كريستيانو رونالدو بعد إهانته لشال الزعيم

ليس جمهور النصر وحده من يدافع عن رونالدو ضد الحملة الشرسة، فهناك هلاليين أيضًا يقفون في صفه..

رغم الحملة الشرسة التي يتعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، حاليًا في السعودية بعد حركته المشينة تجاه "شال" الهلال إلا أن هناك من خرج للدفاع عنه، والمثير في الأمر أن منهم هلاليين!

صاروخ ماديرا خسر كأس موسم الرياض بعد الهزيمة قبل يومين أمام الهلال بثنائية نظيفة، على استاد المملكة أرينا.

وانتشر فيديو عقب المباراة للدون يضع "شال" الهلال في منطقته الحساسة، بعدما ألقاه عليه أحد مشجعي الزعيم من المدرجات، بينما كان في طريقته لغرف خلع الملابس، ليطالب الكثيرون بمعاقبته على تلك الحركة المشينة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ردًا على تلك الحملة ضد البرتغالي، دشنت فئة من الجمهور السعودي وسم "#كريستيانو_عميد_المشروع_الرياضي" يأتي حاليًا ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة.

المعتاد في وسم كهذا أن يتسيده الجمهور النصراوي، لكن اللافت للنظر أن هناك هلاليين يدافعون عن صاروخ ماديرا، ويحملون جمهور الزعيم الذنب وراء ما حدث..

من المشاركات في تلك الحملة هي الكاتبة الصحفية في جريدة "عكاظ" وفاء الرشيد، التي أكدت أنها تتعرض لحملة بعد دفاعها عن الدون، وتطلب بمحامي للدفاع عنها، إذ حملت الجماهير التي تردد اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام رونالدو مسؤولية ما يحدث، فكتبت عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "جمهورنا الذي يستفز رونالدو بترديد اسم ميسي، الذي رفض اللعب بالسعودية، وقذفه بالماء والشالات في كل مباراة يواجهه فيها، نحن شعب أصيل يحترم الغريب.. اوفياء مسالمون، فكيف مع آمن بمشروعنا ودافع عن وطننا! فكيف مع من وقف بوجه من شكك بشبابنا وبرؤيتنا وراهن علينا؟ رونالدو دافع وما زال يدافع في كل محفل عن رياضتنا وفرقنا وشبابنا وهو ليس مضطر".

أيضًا صانع المحتوى فيصل بن حثلين، الذي يؤكد هلاليته، طالب بمعاقبة من ألقوا شال الزعيم على قائد النصر، فعلق: "من يقومون برمي شعارات وغيرها على لاعبين كرة القدم عند خروجهم او احتفالهم ياليت يتم تصويرهم وتحديد اشكالهم والتعامل معهم بنظام وعقوبه صارمه عشان ماتنتشر امورهم المستفزه الناس تبني مشروع عظيم وانت جاي تبي تهين لاعب عالمي ! ياخي عيب".